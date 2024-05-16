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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО-ЭМОЛЕНТ 200 мл - Львов (764391) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
388,03 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
352,88 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (1)
352,88 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
352,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
335,81 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
374,40 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (4)
404,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
466,78
Экономия: -2,23 грн
464,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
370,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
423,57 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
370,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
380,01 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
Всего: упаковка (1)
370,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
352,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 2/1
Всего: упаковка (1)
296,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (2)
407,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
422,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 77
Всего: упаковка (1)
444,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Овруч, ул. Богуна Ивана, 8-Б
Всего: упаковка (1)
370,15 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Капитановка, ул. Соборная, 6
Всего: упаковка (1)
407,17 грн