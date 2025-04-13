Гель с бодягой от синяков (Bruise bruising gel)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
67,00
Экономия при брони: -18,92 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
51,15
Экономия при брони: -1,53 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,74
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,74
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,74
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,74
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,74
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
51,15
Экономия при брони: -1,53 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
4.9 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,74
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 47
5.4 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,74
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
6.0 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,74
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Инженерная, 1
6.3 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,74
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Воскресенский, 36
6.4 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,74
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Оболонский, 19
7.1 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,74
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Березнева, 12-А
7.3 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,75
Экономия при брони: -1,49 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
46,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Здолбуновская, 4
7.7 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,74
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, пер. Финский, 3
7.7 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,74
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
49,74
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
8.2 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
51,15
Экономия при брони: -1,53 грн