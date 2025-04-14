Гель с бодягой от синяков (Bruise bruising gel)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
1.1 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
1.2 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гостиный Двор, 9
1.7 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
2.3 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Астарта
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
2.3 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
2.3 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
4.7 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.2 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
5.6 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мисли Мирослава, 50
7.1 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
7.7 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
7.9 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
10.2 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 99
10.7 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
11.5 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
11.8 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
12.1 км
ГЕЛЬ С БОДЯГОЙ ОТ СИНЯКОВ гель 25 мл №1
Красота и Здоровье