Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАГиполипидемические средства, комбинацииГиполипидемические средства в сочетании с другими лекарственными средствамиРозувастатин и ацетилсалициловая кислотаАспироза®Цены в аптеках

Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер, №30 - Одесса (669894) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (3)
293,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), блистер (2)
361,60
Экономия: -48,77 грн
312,83 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: капсулы твердые (20)
412,20
Экономия: -79,07 грн
333,13 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: капсулы твердые (20)
354,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
293,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
368,32
Экономия: -76,45 грн
291,87 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (188)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
352,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
335,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
293,70 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (188)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
352,50 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
383,30
Экономия: -41,94 грн
341,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (188)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
352,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
358,99
Экономия: -25,70 грн
333,29 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
400,35
Экономия: -49,20 грн
351,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
374,23
Экономия: -82,69 грн
291,54 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
293,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
293,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (188)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
352,50 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (3), блистер (2)
394,00
Экономия: -57,90 грн
336,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1), блистер (1)
422,70
Экономия: -89,50 грн
333,20 грн