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Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (669890) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3), блистер (2)
283,61
Экономия: -59,95 грн
223,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
277,97
Экономия: -54,31 грн
223,66 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), блистер (2)
260,50
Экономия: -20,30 грн
240,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2), блистер (2)
304,10
Экономия: -66,80 грн
237,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), блистер (1)
278,84
Экономия: -29,36 грн
249,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
267,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
255,99
Экономия: -18,71 грн
237,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
270,93
Экономия: -50,73 грн
220,20 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), блистер (1)
277,68
Экономия: -70,19 грн
207,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
294,57
Экономия: -86,56 грн
208,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
250,99
Экономия: -13,71 грн
237,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
285,09
Экономия: -64,89 грн
220,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
209,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
260,50
Экономия: -20,30 грн
240,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
283,69
Экономия: -63,49 грн
220,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2), блистер (1)
268,94
Экономия: -61,45 грн
207,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (2)
278,76
Экономия: -71,27 грн
207,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
209,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
261,35
Экономия: -17,05 грн
244,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (104)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
251,30 грн