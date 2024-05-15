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Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон, №10 - Днепр (Днепропетровск) (693552) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
2589,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
2589,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
2589,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
2517,99
Экономия: -72,75 грн
2445,24 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), флакон (4)
2637,30
Экономия: -168,80 грн
2468,50 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), флакон (6)
2637,30
Экономия: -168,80 грн
2468,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
2589,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
2589,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
2589,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
2589,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
2589,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
2589,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
2589,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
2589,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
2589,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
2589,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
2589,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
2589,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
2589,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
2589,40 грн
В городе Днепр (Днепропетровск) больше нет предложений с препаратом