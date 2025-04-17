Пентоксифиллин-Здоровье (Pentoxifylline-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 477 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
6.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Е
33.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Костельная, 96
38.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 22
40.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
58.4 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46-А
58.7 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-Б
61.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
67.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:30
Бердичев, ул. Красная, 14
74.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
42,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Строителей, 15
81.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 23
87.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Любар, ул. Независимости, 46
93.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
А плюс
Закрыто
Открывается в 08:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
94.2 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Виньковцы, ул. Патриотов Украины, 13/2
94.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
42,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Виньковцы, ул. Центральная, 12
94.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье