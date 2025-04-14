Пентоксифиллин-Здоровье (Pentoxifylline-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 55
5.2 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
7.7 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Чикаленко Евгения, 66
10.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
13.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
43,92
Экономия при брони: -1,32 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 98
13.2 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
13.4 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
14.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
14.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
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Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Александрийская, 21-А
21.3 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Южное, ул. Химиков, 22/3
35.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Доброслав, ул. Центральная, 64
42.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Белгород-Днестровский, ул. Героев Украины, 12-А
42.2 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
94.3 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
94.3 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье