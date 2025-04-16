Пентоксифиллин-Здоровье (Pentoxifylline-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 336 аптеках в Николаев
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
42,20
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
42,20
Экономия при брони: -1,80 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Самойловича, 2-М
8.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 12
56.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Грушевского Михаила, 103
57.3 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Херсон, ул. Мира, 15
59.2 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 07:00
Херсон, ул. Университетская, 161
59.3 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Баштанка, ул. Юбилейная, 2-Е
62.7 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Баштанка, ул. Юбилейная, 84
62.7 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Снигиревка, ул. Центральная, 79
62.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Снигиревка, ул. Центральная, 123-Б
64.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Южное, ул. Химиков, 22/3
75.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Березнеговатое, ул. Мира, 77
77.7 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Доброслав, ул. Центральная, 64
79.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Центральная, 19-А
85.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Чубчика, 3
85.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
98.2 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
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Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
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Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье