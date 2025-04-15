Пентоксифиллин-Здоровье (Pentoxifylline-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,10
Экономия при брони: -3,60 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
42,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Окуневского, 3
2.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
43,95
Экономия при брони: -1,32 грн
Пульс
Львов, ул. Замарстыновская, 122
2.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,10
Экономия при брони: -3,60 грн
Пульс
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Лычаковская, 152
3.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
3.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Патона, 2/7
4.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье