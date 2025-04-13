Пентоксифиллин-Здоровье (Pentoxifylline-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,10
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
18,00
Экономия при брони: -2,71 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
43,92
Экономия при брони: -1,32 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
52,00
Экономия при брони: -3,64 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,31
Экономия при брони: -1,33 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,94
Экономия при брони: -8,96 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
3.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Липковского Василия, 40
4.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
42,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Загоровская, 4
4.2 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
55,22
Экономия при брони: -1,66 грн
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье