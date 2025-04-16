Пентоксифиллин-Здоровье (Pentoxifylline-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
55,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
59,06
Экономия при брони: -0,26 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 27
11.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
28,15
Экономия при брони: -0,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
13.2 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
20.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
29.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
53,83
Экономия при брони: -1,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Ботаническая, 6
30.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
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