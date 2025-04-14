Пентоксифиллин-Здоровье (Pentoxifylline-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,10
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
81,27
Экономия при брони: -5,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,10
Экономия при брони: -1,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,10
Экономия при брони: -1,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,10
Экономия при брони: -1,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 179
7.4 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,10
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,10
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,10
Экономия при брони: -1,90 грн