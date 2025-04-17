Пентоксифиллин-Здоровье (Pentoxifylline-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
55,06
Экономия при брони: -1,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
42,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
44,10
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
42,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 194
3.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
42,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Независимости, 23
4.3 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Свит здоровья
Открыто
Закроется через 57 мин
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
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Репки, ул. Свято-Николаевская, 69
36.6 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Славутич, кв-л Полесский, 1
36.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Мена, ул. Героев АТО, 4
64.0 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126
66.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
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Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
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84.7 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
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84.8 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Вета
Закрыто
Открывается в 08:00
Семиполки, шоссе Остерское, 32
89.4 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
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Закроется через 57 мин
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112.2 км
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки 100 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
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Экономия при брони: -1,60 грн