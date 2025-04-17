Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,55
Экономия при брони: -16,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,50
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,28
Экономия при брони: -0,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,40
Экономия при брони: -5,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,90
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
125,53
Экономия при брони: -14,11 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,04
Экономия при брони: -18,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
22,76
Экономия при брони: -0,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,15
Экономия при брони: -15,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,88
Экономия при брони: -15,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
126,71
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,40
Экономия при брони: -5,70 грн