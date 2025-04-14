Одесса (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
47,70
Экономия при брони: -5,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,00
Экономия при брони: -11,92 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,68
Экономия при брони: -10,87 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,02
Экономия при брони: -13,21 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,10
Экономия при брони: -7,13 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,86
Экономия при брони: -16,05 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,22
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,17
Экономия при брони: -5,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,45
Экономия при брони: -18,06 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"