Николаев (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,57
Экономия при брони: -18,01 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,12
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,98
Экономия при брони: -11,05 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,80
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,06
Экономия при брони: -17,79 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,42
Экономия при брони: -21,92 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,80
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,77
Экономия при брони: -17,94 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,91
Экономия при брони: -17,42 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,11
Экономия при брони: -18,55 грн