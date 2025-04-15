Львов (адрес не указан)
Доступно в 224 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,21
Экономия при брони: -7,94 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,90
Экономия при брони: -0,40 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,50
Экономия при брони: -6,00 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,40
Экономия при брони: -18,07 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,52
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,10
Экономия при брони: -0,60 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,10
Экономия при брони: -0,60 грн