Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,95
Экономия при брони: -17,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,26
Экономия при брони: -3,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,99
Экономия при брони: -12,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,37
Экономия при брони: -13,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,86
Экономия при брони: -19,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,40
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,78
Экономия при брони: -19,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,77
Экономия при брони: -15,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,36
Экономия при брони: -0,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,74
Экономия при брони: -19,08 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,82
Экономия при брони: -16,55 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,10
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,05
Экономия при брони: -6,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"