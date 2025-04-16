Киев
Тетурам (Teturam)

Тетурам (Teturam)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 167 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,95
Экономия при брони: -17,98 грн
98,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,26
Экономия при брони: -3,71 грн
73,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,99
Экономия при брони: -12,14 грн
104,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,37
Экономия при брони: -13,69 грн
79,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,86
Экономия при брони: -19,20 грн
99,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,40
Экономия при брони: -6,10 грн
113,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,78
Экономия при брони: -19,18 грн
99,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,77
Экономия при брони: -15,04 грн
79,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,36
Экономия при брони: -0,72 грн
90,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,74
Экономия при брони: -19,08 грн
97,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,82
Экономия при брони: -16,55 грн
107,27 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,10
Экономия при брони: -0,80 грн
113,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,05
Экономия при брони: -6,25 грн
112,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,00 грн
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