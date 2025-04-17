Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,12
Экономия при брони: -0,56 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,50
Экономия при брони: -3,44 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,25
Экономия при брони: -22,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,40
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,00
Экономия при брони: -15,05 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,22
Экономия при брони: -0,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,97
Экономия при брони: -16,53 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,55
Экономия при брони: -19,97 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,42
Экономия при брони: -7,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"