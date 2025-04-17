Киев
Тетурам (Teturam)

Тетурам (Teturam)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,12
Экономия при брони: -0,56 грн
90,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,50
Экономия при брони: -3,44 грн
111,06 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,90
Экономия при брони: -0,70 грн
113,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,25
Экономия при брони: -22,81 грн
98,44 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,40
Экономия при брони: -6,20 грн
113,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,00
Экономия при брони: -15,05 грн
101,95 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,22
Экономия при брони: -0,30 грн
67,92 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,97
Экономия при брони: -16,53 грн
98,44 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,90
Экономия при брони: -0,70 грн
113,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,55
Экономия при брони: -19,97 грн
98,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,42
Экономия при брони: -7,10 грн
41,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,50 грн
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