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Баратон® таблетки 10 мг блистер, №28 - Запорожье (699836) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
238,00
Экономия: -42,20 грн
195,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки (14)
252,00
Экономия: -56,20 грн
195,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
220,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
249,90
Экономия: -38,93 грн
210,97 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (1)
224,04
Экономия: -18,68 грн
205,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
212,99
Экономия: -13,26 грн
199,73 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
226,00
Экономия: -30,20 грн
195,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
226,00
Экономия: -30,20 грн
195,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
225,99
Экономия: -26,26 грн
199,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
225,71
Экономия: -15,50 грн
210,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
201,56 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
226,00
Экономия: -30,20 грн
195,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
227,47
Экономия: -37,05 грн
190,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
222,12
Экономия: -13,15 грн
208,97 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
224,20
Экономия: -22,40 грн
201,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
211,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
239,90
Экономия: -45,95 грн
193,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: таблетки (14)
216,85
Экономия: -22,48 грн
194,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
240,86
Экономия: -35,50 грн
205,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
236,05
Экономия: -41,60 грн
194,45 грн