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Баратон® таблетки 10 мг блистер, №28 - Днепр (Днепропетровск) (699836) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), блистер (1)
231,56
Экономия: -21,78 грн
209,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
226,96
Экономия: -17,18 грн
209,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
232,15
Экономия: -21,60 грн
210,55 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
218,99
Экономия: -19,22 грн
199,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
220,06
Экономия: -14,83 грн
205,23 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
233,50
Экономия: -21,93 грн
211,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
224,13
Экономия: -15,15 грн
208,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
211,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), блистер (1)
235,80
Экономия: -24,83 грн
210,97 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
189,98 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
219,80
Экономия: -18,00 грн
201,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
226,79
Экономия: -21,48 грн
205,31 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
223,05
Экономия: -12,03 грн
211,02 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
223,64
Экономия: -13,40 грн
210,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: таблетки (14)
226,22
Экономия: -37,33 грн
188,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
189,98 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), блистер (1)
224,66
Экономия: -14,66 грн
210,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
211,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
211,60 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
239,16
Экономия: -29,10 грн
210,06 грн