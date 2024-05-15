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Баратон® таблетки 5 мг блистер, №28 - Днепр (Днепропетровск) (699833) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5), блистер (1)
133,84
Экономия: -19,86 грн
113,98 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (1)
133,05
Экономия: -12,19 грн
120,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
135,19
Экономия: -14,38 грн
120,81 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
129,99
Экономия: -14,76 грн
115,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
128,50
Экономия: -13,42 грн
115,08 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), блистер (1)
130,42
Экономия: -15,34 грн
115,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
140,88
Экономия: -25,80 грн
115,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
119,99
Экономия: -4,76 грн
115,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
131,58
Экономия: -16,44 грн
115,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
109,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3), блистер (1)
133,16
Экономия: -17,10 грн
116,06 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
128,27
Экономия: -6,47 грн
121,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), блистер (1)
130,72
Экономия: -15,64 грн
115,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2), блистер (1)
133,19
Экономия: -16,81 грн
116,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
109,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
126,24
Экономия: -22,33 грн
103,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: блистер (1)
110,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1), блистер (1)
139,96
Экономия: -16,09 грн
123,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
136,74
Экономия: -13,21 грн
123,53 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2), блистер (1)
132,18
Экономия: -17,46 грн
114,72 грн