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Бетасалик® мазь туба 15 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (20797) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 293 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (7)
212,44
Экономия: -39,98 грн
172,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
206,14
Экономия: -32,17 грн
173,97 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
197,00
Экономия: -16,20 грн
180,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (5)
229,80
Экономия: -50,90 грн
178,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (4)
214,41
Экономия: -41,66 грн
172,75 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
206,30
Экономия: -25,50 грн
180,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
195,13 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
198,50
Экономия: -19,51 грн
178,99 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
220,20
Экономия: -39,40 грн
180,80 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
206,30
Экономия: -25,50 грн
180,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
227,90
Экономия: -47,10 грн
180,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
214,50
Экономия: -33,70 грн
180,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4)
204,38
Экономия: -29,56 грн
174,82 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (5)
212,40
Экономия: -31,60 грн
180,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
184,28 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
206,05
Экономия: -32,31 грн
173,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
203,85
Экономия: -29,84 грн
174,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
197,50
Экономия: -18,51 грн
178,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
209,80
Экономия: -34,71 грн
175,09 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
175,44 грн