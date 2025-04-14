Преднизолон (Prednisolon)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
103,78
Экономия при брони: -5,27 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
102,80
Экономия при брони: -4,29 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
106,54
Экономия при брони: -5,05 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
133,21
Экономия при брони: -6,84 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
137,97
Экономия при брони: -9,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
105,67
Экономия при брони: -4,18 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
105,64
Экономия при брони: -4,15 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
108,93
Экономия при брони: -7,44 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
136,39
Экономия при брони: -8,03 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
136,16
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Ришельевская, 68
4.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,70
Экономия при брони: -6,34 грн
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
102,44
Экономия при брони: -3,93 грн
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
105,47
Экономия при брони: -6,96 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
102,50
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
108,22
Экономия при брони: -6,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
5.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
103,98
Экономия при брони: -5,47 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА