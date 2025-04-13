Преднизолон (Prednisolon)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 394 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
88,95
Экономия при брони: -4,11 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
116,67
Экономия при брони: -17,73 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
102,25
Экономия при брони: -3,74 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
136,13
Экономия при брони: -20,69 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
108,39
Экономия при брони: -6,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
105,68
Экономия при брони: -4,19 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
135,14
Экономия при брони: -6,78 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
99,04
Экономия при брони: -2,97 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
136,13
Экономия при брони: -20,69 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
100,04
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
106,39
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
106,48
Экономия при брони: -4,99 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн