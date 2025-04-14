Преднизолон (Prednisolon)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
109,07
Экономия при брони: -7,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
137,02
Экономия при брони: -8,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
103,58
Экономия при брони: -5,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
105,56
Экономия при брони: -7,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
105,93
Экономия при брони: -7,42 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
102,47
Экономия при брони: -3,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,57
Экономия при брони: -6,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
137,51
Экономия при брони: -9,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
104,00
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
136,92
Экономия при брони: -8,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
107,11
Экономия при брони: -5,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
105,89
Экономия при брони: -7,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
104,20
Экономия при брони: -5,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
104,75
Экономия при брони: -6,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
106,25
Экономия при брони: -4,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
136,59
Экономия при брони: -8,23 грн