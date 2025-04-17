Преднизолон (Prednisolon)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,53
Экономия при брони: -4,04 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
141,56
Экономия при брони: -8,23 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
133,91
Экономия при брони: -5,55 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
134,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба 10 г №1
СТАДА-УКРАИНА
105,09
Экономия при брони: -3,60 грн