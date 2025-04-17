Альфа-биселен интенс (Alpha biselen intense)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1549,41
Экономия при брони: -69,84 грн
1479,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1574,07
Экономия при брони: -95,10 грн
1478,97 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
781,71
Экономия при брони: -42,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1576,29
Экономия при брони: -97,32 грн
1478,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1542,56
Экономия при брони: -58,90 грн
1483,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1552,35
Экономия при брони: -68,69 грн
1483,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1493,80
Экономия при брони: -187,93 грн
1305,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1444,37
Экономия при брони: -138,50 грн
1305,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1316,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1448,00
Экономия при брони: -142,13 грн
1305,87 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1447,34 грн