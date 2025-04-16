Альфа-биселен интенс (Alpha biselen intense)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1442,70
Экономия при брони: -201,98 грн
1240,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1547,90
Экономия при брони: -80,42 грн
1467,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1201,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1243,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1214,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1564,68
Экономия при брони: -98,80 грн
1465,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1565,73
Экономия при брони: -93,35 грн
1472,38 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1265,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1477,84
Экономия при брони: -141,63 грн
1336,21 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1293,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1546,16
Экономия при брони: -82,96 грн
1463,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1497,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1519,31
Экономия при брони: -54,77 грн
1464,54 грн