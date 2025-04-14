Альфа-биселен интенс (Alpha biselen intense)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1277,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1483,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1554,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1483,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1231,66 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1310,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1483,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1483,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1442,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1483,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1483,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1474,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1228,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1433,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1483,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1478,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1565,25
Экономия при брони: -93,74 грн
1471,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1560,74
Экономия при брони: -97,04 грн
1463,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1476,64 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы №30
Zandra Lifesciences
1483,00 грн