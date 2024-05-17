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АЛЬФА-БИСЕЛЕН ИНТЕНС капсулы, №30 - Львов (785536) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1179,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
1216,52
Экономия: -87,25 грн
1129,27 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
1248,99
Экономия: -137,26 грн
1111,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
1090,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1179,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
1311,99
Экономия: -200,26 грн
1111,73 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
1179,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
1284,44
Экономия: -145,87 грн
1138,57 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
1225,99
Экономия: -114,26 грн
1111,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
1331,99
Экономия: -220,26 грн
1111,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
1266,99
Экономия: -155,26 грн
1111,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
1330,99
Экономия: -219,26 грн
1111,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
1156,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1179,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
1330,99
Экономия: -219,26 грн
1111,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
1256,22
Экономия: -117,65 грн
1138,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (3)
1330,99
Экономия: -219,26 грн
1111,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
1179,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
1179,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (4)
1330,99
Экономия: -219,26 грн
1111,73 грн