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Абертин порошок саше, №10 - Львов (770332) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
299,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
265,56 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
283,36
Экономия: -1,21 грн
282,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: порошок (7)
314,13
Экономия: -26,73 грн
287,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
299,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
299,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
299,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (3)
292,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
279,57
Экономия: -13,72 грн
265,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
330,57
Экономия: -43,75 грн
286,82 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
292,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
299,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
299,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
292,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
299,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
260,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
299,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
299,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
317,69
Экономия: -29,74 грн
287,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
299,70 грн