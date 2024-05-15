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Абертин порошок саше, №10 - Днепр (Днепропетровск) (770332) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
332,47
Экономия: -47,01 грн
285,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), саше (6)
312,33
Экономия: -37,53 грн
274,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
335,34
Экономия: -48,32 грн
287,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: порошок (6)
298,43
Экономия: -31,63 грн
266,80 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: порошок (8)
317,11
Экономия: -41,03 грн
276,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: порошок (6)
349,54
Экономия: -63,63 грн
285,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
303,99
Экономия: -23,67 грн
280,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
331,57
Экономия: -47,09 грн
284,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
270,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
328,73
Экономия: -45,59 грн
283,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: порошок (4)
311,72
Экономия: -37,03 грн
274,69 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
323,11
Экономия: -35,16 грн
287,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), саше (1)
317,13
Экономия: -37,53 грн
279,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
274,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
308,74
Экономия: -20,14 грн
288,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: порошок (8)
339,81
Экономия: -53,09 грн
286,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1), саше (8)
340,79
Экономия: -54,97 грн
285,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1), саше (9)
323,51
Экономия: -44,75 грн
278,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1), саше (1)
309,44
Экономия: -29,72 грн
279,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1), саше (5)
332,36
Экономия: -45,34 грн
287,02 грн