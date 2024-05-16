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Абертин жидкость саше 10 мл, №10 - Львов (769870) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
313,08
Экономия: -48,90 грн
264,18 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: жидкость (9)
292,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
292,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
272,03
Экономия: -13,35 грн
258,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
328,99
Экономия: -65,38 грн
263,61 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
292,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
292,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
292,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
292,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: жидкость (9)
292,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: упаковка (1)
292,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: жидкость (8)
292,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
316,13
Экономия: -56,65 грн
259,48 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: жидкость (4)
292,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: жидкость (9)
292,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
310,08
Экономия: -20,69 грн
289,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: жидкость (9)
281,49 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
292,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 26
Всего: упаковка (1)
292,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
294,99
Экономия: -14,53 грн
280,46 грн