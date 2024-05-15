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Абертин жидкость саше 10 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (769870) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), саше (7)
332,47
Экономия: -52,91 грн
279,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), саше (2)
318,58
Экономия: -20,26 грн
298,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
333,76
Экономия: -35,57 грн
298,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
313,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
317,63
Экономия: -30,29 грн
287,34 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), саше (6)
321,37
Экономия: -22,98 грн
298,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
299,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
299,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), саше (4)
333,13
Экономия: -65,81 грн
267,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
332,90
Экономия: -65,62 грн
267,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
320,67
Экономия: -27,10 грн
293,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
326,27
Экономия: -57,45 грн
268,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2), саше (7)
329,29
Экономия: -60,47 грн
268,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), саше (1)
320,94
Экономия: -34,74 грн
286,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: жидкость (6)
314,32
Экономия: -47,30 грн
267,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1), саше (5)
340,79
Экономия: -73,54 грн
267,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (3)
281,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: жидкость (8)
330,99
Экономия: -45,79 грн
285,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: саше (3)
259,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (2)
331,30 грн