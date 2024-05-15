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Бажана капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (769875) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 218 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
493,60
Экономия: -77,78 грн
415,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (8)
477,86
Экономия: -28,58 грн
449,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
497,47
Экономия: -47,63 грн
449,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
466,86 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
476,44
Экономия: -43,23 грн
433,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
416,21 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
495,40
Экономия: -79,58 грн
415,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
512,30
Экономия: -70,75 грн
441,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: капсулы (20)
475,99
Экономия: -51,48 грн
424,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (5)
488,42
Экономия: -80,36 грн
408,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: капсулы (20)
499,03
Экономия: -90,97 грн
408,06 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
473,58
Экономия: -29,03 грн
444,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: капсулы (20)
484,34
Экономия: -43,14 грн
441,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
475,38
Экономия: -59,56 грн
415,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
481,41
Экономия: -31,41 грн
450,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
417,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
407,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
503,34
Экономия: -58,79 грн
444,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: капсулы (20)
512,78
Экономия: -68,23 грн
444,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
440,64 грн