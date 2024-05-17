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Бажана капсулы, №10 - Одесса (769874) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
226,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
203,98
Экономия: -5,98 грн
198,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (2)
220,50 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
238,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (2)
238,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 54 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
222,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
205,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (2)
227,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
205,00 грн
Софья
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Открыто Закроется через 54 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (2)
238,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
211,87 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
205,00 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
217,28
Экономия: -14,10 грн
203,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
205,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
205,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
205,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
205,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (2)
238,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
205,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (2)
207,40 грн