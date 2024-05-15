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Бажана капсулы, №10 - Днепр (Днепропетровск) (769874) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
228,27
Экономия: -37,71 грн
190,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (8)
214,47
Экономия: -11,25 грн
203,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
205,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
213,63 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
216,84
Экономия: -13,08 грн
203,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
189,67 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
211,41
Экономия: -12,84 грн
198,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
205,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
205,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
205,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
205,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
211,67
Экономия: -10,67 грн
201,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
205,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
218,13
Экономия: -36,29 грн
181,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
200,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
192,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
205,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
205,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
203,89 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
226,35
Экономия: -43,80 грн
182,55 грн