Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Йодим (Yodim)
Йодим (Yodim)
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 4 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
541,04
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
541,53
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
541,53
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Глодан Семьи, 11-А
9.6 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
541,53
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
252.0 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
597,00
Экономия при брони:
-60,00 грн
537,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
597,00
Экономия при брони:
-60,00 грн
537,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
258.7 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
597,00
Экономия при брони:
-60,00 грн
537,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Ладыжин, ул. Строителей, 15
267.8 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
546,98
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 55
276.1 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
552,92
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
290.1 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
597,00
Экономия при брони:
-60,00 грн
537,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 111
302.5 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
597,00
Экономия при брони:
-23,00 грн
574,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 93
303.0 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
547,47
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
304.4 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
648,70
Экономия при брони:
-73,90 грн
574,80
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Полтавская, 85
310.0 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
547,47
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шаргород, ул. Героев Майдана, 239
318.1 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
648,80
Экономия при брони:
-74,00 грн
574,80
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
597,00
Экономия при брони:
-33,00 грн
564,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
344.1 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
597,00
Экономия при брони:
-70,00 грн
527,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 43-А
344.3 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
648,40
Экономия при брони:
-73,60 грн
574,80
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Васильковая, 9
345.2 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
541,04
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
345.3 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
541,53
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню