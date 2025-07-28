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Йодим (Yodim)
Йодим (Yodim)
Львов
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Доступно в 2 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
545,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 29
4.3 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
545,00
грн
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 85
73.5 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
545,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
657,20
Экономия при брони:
-100,10 грн
557,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
657,10
Экономия при брони:
-100,00 грн
557,10
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
747,76
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 98
114.3 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
545,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
118.1 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
550,94
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
118.9 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
661,10
Экономия при брони:
-104,00 грн
557,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Клиническая, 6
119.0 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
659,10
Экономия при брони:
-102,00 грн
557,10
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
612,00
Экономия при брони:
-66,00 грн
546,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ковель, ул. Независимости, 126/1
160.5 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
659,10
Экономия при брони:
-102,00 грн
557,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Полуботка Гетьмана, 6
180.7 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
659,60
Экономия при брони:
-102,50 грн
557,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Киевская, 77-А
182.8 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
661,20
Экономия при брони:
-104,10 грн
557,10
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется через 5 мин
Ровно, ул. Киевская, 78-Г
183.2 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
668,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Капушанская, 25
184.8 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
545,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
218.6 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
558,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
224.0 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
612,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Полтавская, 85
313.3 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
550,94
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шаргород, ул. Героев Майдана, 239
318.9 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
661,20
Экономия при брони:
-104,10 грн
557,10
грн
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