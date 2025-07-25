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Йодим (Yodim)
Йодим (Yodim)
Киев
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Доступно в 23 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
546,98
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
546,98
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
546,98
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 35
5.0 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
546,98
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 3-А
5.4 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
546,98
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 14
5.8 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
546,98
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
5.9 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
546,98
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 8
5.9 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
546,98
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
5.9 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
546,98
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
6.9 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
546,98
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
7.4 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
589,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
609,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 27-Б
7.5 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
546,98
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
7.8 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
738,70
Экономия при брони:
-171,31 грн
567,39
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 26-А
8.8 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
546,98
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
8.9 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
552,92
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
609,00
Экономия при брони:
-70,00 грн
539,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
9.9 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
546,98
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
609,00
Экономия при брони:
-60,00 грн
549,00
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
10.7 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
661,20
Экономия при брони:
-100,30 грн
560,90
грн
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