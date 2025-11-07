Киев
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
544,50
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
593,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
7.0 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
715,05
Экономия при брони:
-34,47 грн
680,58
грн
Забронировать
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13
28.0 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
544,50
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
609,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
593,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
593,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
108.8 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
593,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
109.6 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
593,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Европейская, 147
126.9 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
544,50
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 26
127.2 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
559,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
128.5 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
594,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 44
129.2 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
544,50
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
131.0 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
593,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, перек. Свободы / Бойко, 92/17
132.3 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
550,44
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 111
137.1 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
593,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 93
137.3 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
544,50
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
137.4 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
657,60
Экономия при брони:
-77,40 грн
580,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 96
137.5 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
712,86
Экономия при брони:
-32,28 грн
680,58
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, ул. Усика Григория, 44
137.5 км
ЙОДИМ капли глазные 10 мл №1
Medivis
727,43
Экономия при брони:
-44,86 грн
682,57
грн
Забронировать
