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Аугментин ES порошок для оральной суспензии 600 мг/5 мл + 42,9 мг/5 мл флакон 100 мл с мерной ложкой, №1 - Запорожье (72068) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
403,86 грн
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
439,28
Экономия: -67,26 грн
372,02 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
410,43
Экономия: -47,52 грн
362,91 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
371,67 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
352,99
Экономия: -52,96 грн
300,03 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
420,00
Экономия: -61,00 грн
359,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
409,72 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
383,80
Экономия: -15,60 грн
368,20 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
337,99
Экономия: -37,96 грн
300,03 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
404,93 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
415,12
Экономия: -20,78 грн
394,34 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
417,55 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
371,67 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
417,76
Экономия: -54,85 грн
362,91 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
408,29
Экономия: -45,38 грн
362,91 грн
1 социальна аптека
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
386,20 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
439,82
Экономия: -78,21 грн
361,61 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
398,19
Экономия: -25,89 грн
372,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
403,48 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
434,34
Экономия: -72,73 грн
361,61 грн