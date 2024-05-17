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Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Одесса (134974) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 301 аптеке
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (3)
364,20
Экономия: -49,90 грн
314,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (8), блистер (1)
343,88
Экономия: -12,15 грн
331,73 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
361,00 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (2)
347,20 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (2)
341,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 55 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (3)
361,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (2)
319,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
379,18
Экономия: -60,81 грн
318,37 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (4)
345,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), блистер (1)
362,77
Экономия: -38,72 грн
324,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
367,61
Экономия: -52,94 грн
314,67 грн
Софья
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Открыто Закроется через 55 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (2)
341,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
345,86 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
349,00 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (9), блистер (1)
357,83
Экономия: -42,77 грн
315,06 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
321,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (5)
374,37
Экономия: -53,48 грн
320,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
355,99
Экономия: -41,32 грн
314,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (6)
380,07
Экономия: -61,76 грн
318,31 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (3)
329,10 грн