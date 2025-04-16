Диеногест Зентива (Dienogest Zentiva)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1821,73
Экономия при брони: -78,49 грн
1743,24 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1985,62
Экономия при брони: -99,70 грн
1885,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
616,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1650,00
Экономия при брони: -36,60 грн
1613,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
596,37
Экономия при брони: -24,37 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
604,21
Экономия при брони: -23,13 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1622,49
Экономия при брони: -88,20 грн
1534,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
683,75
Экономия при брони: -51,97 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1864,72
Экономия при брони: -173,80 грн
1690,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
719,20
Экономия при брони: -36,63 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1953,90
Экономия при брони: -178,38 грн
1775,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1373,59
Экономия при брони: -170,13 грн
1203,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
691,40
Экономия при брони: -59,62 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1615,86
Экономия при брони: -123,66 грн
1492,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
616,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1650,00
Экономия при брони: -36,60 грн
1613,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
355,18
Экономия при брони: -13,89 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн