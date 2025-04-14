Диеногест Зентива (Dienogest Zentiva)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1476,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
624,58
Экономия при брони: -31,76 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
606,43
Экономия при брони: -25,35 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1601,21
Экономия при брони: -66,92 грн
1534,29 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
703,99
Экономия при брони: -33,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
711,73
Экономия при брони: -29,16 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1534,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
719,13
Экономия при брони: -36,56 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
728,88
Экономия при брони: -46,31 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
619,21
Экономия при брони: -26,39 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
719,55
Экономия при брони: -36,98 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1837,67
Экономия при брони: -94,43 грн
1743,24 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
733,68
Экономия при брони: -51,11 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva