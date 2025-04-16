Диеногест Зентива (Dienogest Zentiva)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
562,02
Экономия при брони: -20,99 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
297,23
Экономия при брони: -16,85 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
273,16
Экономия при брони: -15,66 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
623,36
Экономия при брони: -42,28 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
687,20
Экономия при брони: -55,70 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
316,79
Экономия при брони: -20,38 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1279,78
Экономия при брони: -82,32 грн
1197,46 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1484,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1601,06
Экономия при брони: -66,77 грн
1534,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1062,19
Экономия при брони: -43,42 грн
1018,78 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
886,54
Экономия при брони: -45,08 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн