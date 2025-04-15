Диеногест Зентива (Dienogest Zentiva)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1544,40 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1492,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
585,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1544,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1724,00
Экономия при брони: -136,30 грн
1587,70 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
726,13
Экономия при брони: -43,56 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1544,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
614,43
Экономия при брони: -33,35 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1544,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1587,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1636,00
Экономия при брони: -48,30 грн
1587,70 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
674,40
Экономия при брони: -71,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
629,22
Экономия при брони: -36,40 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1544,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
674,70
Экономия при брони: -72,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1322,55 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
610,46
Экономия при брони: -29,38 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1544,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1059,00 грн