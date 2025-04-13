Диеногест Зентива (Dienogest Zentiva)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 534 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1531,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1755,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1557,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
674,60 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1594,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1687,26 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
701,97
Экономия при брони: -31,34 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1544,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1534,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1713,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1536,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
724,55
Экономия при брони: -41,98 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1818,78
Экономия при брони: -105,39 грн
1713,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
674,60 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1627,80
Экономия при брони: -33,30 грн
1594,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
324,05
Экономия при брони: -15,60 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1912,90
Экономия при брони: -92,05 грн
1820,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
708,64
Экономия при брони: -26,07 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1946,17
Экономия при брони: -71,59 грн
1874,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
716,94
Экономия при брони: -34,37 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
2005,96
Экономия при брони: -96,16 грн
1909,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva